パンチくんで話題・市川市動植物園、恒例クイズ？「パンチをさがせ」＆“新ゾーン”が大盛況「成功と言って良い」
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が29日、公式Xを更新。新たに設置した「キッズゾーン」が好評だったことを報告した。
【写真】「今回は難易度低めです」どこにいるかな？恒例クイズ「パンチをさがせ」
投稿では、同日の来客状況について「サル山周辺も徐々に人が減ってきました。キッズゾーンも成功と言って良いでしょう。多くの方のご理解ご協力をいただき本当にありがとうございました」と報告。“子ども専用エリア”に確かな手応えをにじませ、感謝をつづっている。
さらに、投稿した写真について「ではここで恒例の？『パンチをさがせ』今回は難易度低めです」と、クイズも。コメント欄には、「パンチみーつけた！」「ボールに乗ってる！かわいい」「パンチくんかな？見つけました」などと、正解を予想するさまざまな声が集まっていた。
ほかにも「キッズゾーンの成功おめでとう」「面白い企画ですね」「パンチをさがせ！いいですねwww」「『パンチをさがせ』今回も楽しそうすぎる」と、ファンから反響が集まっている。
【写真】「今回は難易度低めです」どこにいるかな？恒例クイズ「パンチをさがせ」
投稿では、同日の来客状況について「サル山周辺も徐々に人が減ってきました。キッズゾーンも成功と言って良いでしょう。多くの方のご理解ご協力をいただき本当にありがとうございました」と報告。“子ども専用エリア”に確かな手応えをにじませ、感謝をつづっている。
ほかにも「キッズゾーンの成功おめでとう」「面白い企画ですね」「パンチをさがせ！いいですねwww」「『パンチをさがせ』今回も楽しそうすぎる」と、ファンから反響が集まっている。