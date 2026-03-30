5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が、5月30日、31日に千葉・幕張イベントホールで開催されるアイスショー『Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』にゲストアーティストとして出演することが発表された。安田がアイスショーに参加するのは初めてとなる。【写真】身振り手振りで説明する様子がかわいい安田章大『Fantasy on Ice 2026』には、坂本花織、佐藤駿、中井亜美らミラノ・コルティナ五輪のメダリストや、男子シングル4