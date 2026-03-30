ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）ワタナベフラワー・ベースのムサ☆☆☆☆【小学生なのに天晴れ！】「11歳の小学生です。先日、ずっと楽しみにしていた図工の作品が完成しました。でも、家に持って帰る途中で風に飛ばされた帽子を拾おうとしたとき紙袋の底が破れてしまい、一生懸命作