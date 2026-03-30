お迎えしたばかりの、手のひらサイズの赤ちゃんチワワ。歩き方があまりにも拙くて、足が悪いのかもしれないと不安になり…。まさかの『診断結果』が話題になっているのです。 思わず笑顔になる可愛すぎる結末は記事執筆時点で173万回を超えて表示されており、4.8万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：拙い歩き方をする赤ちゃん犬→『足が悪いのかな』と思い、心配で病院に行ったら…『まさかの診断結果』】 足が