お迎えしたばかりの、手のひらサイズの赤ちゃんチワワ。歩き方があまりにも拙くて、足が悪いのかもしれないと不安になり…。まさかの『診断結果』が話題になっているのです。

思わず笑顔になる可愛すぎる結末は記事執筆時点で173万回を超えて表示されており、4.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：拙い歩き方をする赤ちゃん犬→『足が悪いのかな』と思い、心配で病院に行ったら…『まさかの診断結果』】

足が悪いのかと心配で病院に行った結果…

Xアカウント『@kawaii_nagaiki』に投稿されたのは、チワワ「もちょちょ」くんがまだお迎えされたばかりの頃に撮影されたお姿。

手のひらに収まってしまいそうなほど小さかったもちょちょくん、飼い主さんはその『走り方』があまりにも拙く、足が悪いのではないか…と心配になったのだといいます。

『まさかの診断結果』に4.8万いいね集まる

念の為、動物病院を受診することにしたという飼い主さん。獣医師から告げられた『診断結果』は…。

なんと『はしゃいでるだけ』というものだったのだそう。

おててをぴったりと揃えて、ぴょこぴょこと全身で跳ねるかのように走るお姿は、ぬいぐるみが動いているかのようであまりにも愛くるしいものだったといいます。

安心して見守れることとなったもちょちょくんの『拙い走り方』は、パピー期の素敵な想い出として飼い主さんの心にも残っているのだそう。

反則級の可愛さを見せつけたもちょちょくんのお姿には「赤ちゃん走り可愛い」「走り方尊い」「もちょちょのベビーラン解釈一致」「可愛さが異常値」「心配して病院連れてくの優しい親すぎる」「なんだよこの走り方、可愛すぎるだろ」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊で個性溢れるチワワの男の子♡

2024年12月29日生まれのもちょちょくんは、甘えん坊で個性溢れる食いしん坊な男の子。自認アイドルの愛されワンコで、出しっぱなしになりがちなピンクの舌ペロがチャームポイント。

とっても表情豊かで、言葉がなくとも飼い主さんに気持ちを伝えるのが得意なのだそう。時には飼い主さんも驚かされるほどのユーモアを発揮することもあるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと自分らしく幸せに暮らすもちょちょくんの姿は、日々チワワの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kawaii_nagaiki」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。