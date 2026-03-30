県内は広く晴れ、春の陽気が続いています。にかほ市の寺では早咲きのサクラが満開となっています。江戸時代の俳人松尾芭蕉が訪れた場所としても知られるにかほ市の蚶満寺です。今、まさに見頃を迎えているのが早咲きのサクラ、カワヅザクラです。今年は暖かい日が多いためか例年より早く咲き始め、すでに満開となっています。境内にはほかにも5種類ほどのサクラが植えられていて、こちらのエドヒガンもまもなく満開となりそうです