【ZENAIM ARCADE CONTROLLER LEVERLESS】 4月15日 発売予定 価格：34,980円 東海理化は、ゲーミングギアブランド「ZENAIM」よりアーケードコントローラー「ZENAIM ARCADE CONTROLLER LEVERLESS」を4月15日に発売する。価格は34,980円。 本製品は、格闘ゲームのトッププロ選手と共同開発したレバーレスアケコン。軽量化と薄型設計、