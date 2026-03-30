【ZENAIM ARCADE CONTROLLER LEVERLESS】 4月15日 発売予定 価格：34,980円

東海理化は、ゲーミングギアブランド「ZENAIM」よりアーケードコントローラー「ZENAIM ARCADE CONTROLLER LEVERLESS」を4月15日に発売する。価格は34,980円。

本製品は、格闘ゲームのトッププロ選手と共同開発したレバーレスアケコン。軽量化と薄型設計、掌の接地設計を含めた独自の「INPUT ARCHITECTURE」を採用しており、内部制御と構造設計の両方で入力精度を引き上げたアケコンとなっている。

ボタンは磁気検知式スイッチを搭載し、ストローク量は0.75mmで物理的な入力速度を高めつつ、誤入力のリスクを最小化。また、0.05mm単位で自由にカスタマイズできるラピッドトリガー機能「MOTION HACK」、移動キーの同時押し入力を処理し、矛盾する入力を自動的に最適化する「SOCDクリーナー機能」に対応している。

このほか、利用環境に依存せず常に精密なストロークを可能にする「温度補正機能」、「ユーザーキャリブレーション機能」も搭載。プレーヤーの意図通りに動く入力体験を追求した製品となっている。

「ZENAIM ARCADE CONTROLLER LEVERLESS」は4月15日よりZENAIM公式サイトにて販売。その他、取扱店舗でも販売を予定している。

(C) ZENAIM

