断面の美しさに思わずときめく、カフェ風サンドイッチ。市販のサラダチキンを使えば、調理も手軽に。シャキシャキとした野菜とボリュームたっぷりのチキンで、満足感のある味わいです。重ねた具材の色合いが映えて、お花見や行楽のお弁当にもぴったり。イベントを特別に彩ってくれます。『チキンサラダサンド バジルマスタード風味』のレシピ材料（4人分）食パン（8枚切り）……4枚 サラダチキン……2個（約200g） 紫キャベツ……1