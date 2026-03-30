断面美にときめく！市販のサラダチキンで簡単「カフェ風彩りサンド」お花見や行楽に

断面の美しさに思わずときめく、カフェ風サンドイッチ。市販のサラダチキンを使えば、調理も手軽に。シャキシャキとした野菜とボリュームたっぷりのチキンで、満足感のある味わいです。

重ねた具材の色合いが映えて、お花見や行楽のお弁当にもぴったり。イベントを特別に彩ってくれます。

『チキンサラダサンド バジルマスタード風味』のレシピ

材料（4人分）

食パン（8枚切り）……4枚

サラダチキン……2個（約200g）

紫キャベツ……100g

ルッコラ……1袋（約40g）

塩……少々

〈A〉

マヨネーズ……大さじ4

粒マスタード……大さじ1と1/2

ドライバジル……小さじ1/2

バター（室温にもどす）……10g

作り方

（1）下準備する

紫キャベツはせん切りにして塩をふってかるくもみ、10分ほどおいて水けを絞る。ルッコラは長さを半分に切る。サラダチキンは薄切りにする。ボールに〈A〉を混ぜ、サラダチキンを加えてあえる。

（2）食パンではさむ

食パンの片面にバターを等分に塗る。そのうち2枚のバターを塗った面にルッコラ、サラダチキン、紫キャベツを順に等分に、サラダチキンは縦向きにそろえてのせる。残りの食パンではさみ、かるく押さえる。

POINT

手でかるく押さえることで具材がなじみ、形がくずれにくくなります。

（3）冷やして切る

1組ずつラップでしっかりと包み、冷蔵庫で30分ほど冷やす。ラップをしたまま、すべてのサラダチキンを半分に切るように、横半分に切る。

彩り豊かな断面が、お弁当の時間をいっそう楽しくしてくれるサンドイッチ。春のお出かけに、気分が上がる一品を添えてみてください。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）