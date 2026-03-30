断面美にときめく！市販のサラダチキンで簡単「カフェ風彩りサンド」お花見や行楽に
断面の美しさに思わずときめく、カフェ風サンドイッチ。市販のサラダチキンを使えば、調理も手軽に。シャキシャキとした野菜とボリュームたっぷりのチキンで、満足感のある味わいです。
重ねた具材の色合いが映えて、お花見や行楽のお弁当にもぴったり。イベントを特別に彩ってくれます。
『チキンサラダサンド バジルマスタード風味』のレシピ
材料（4人分）
食パン（8枚切り）……4枚
サラダチキン……2個（約200g）
紫キャベツ……100g
ルッコラ……1袋（約40g）
塩……少々
〈A〉
マヨネーズ……大さじ4
粒マスタード……大さじ1と1/2
ドライバジル……小さじ1/2
バター（室温にもどす）……10g
作り方
（1）下準備する
紫キャベツはせん切りにして塩をふってかるくもみ、10分ほどおいて水けを絞る。ルッコラは長さを半分に切る。サラダチキンは薄切りにする。ボールに〈A〉を混ぜ、サラダチキンを加えてあえる。
（2）食パンではさむ
食パンの片面にバターを等分に塗る。そのうち2枚のバターを塗った面にルッコラ、サラダチキン、紫キャベツを順に等分に、サラダチキンは縦向きにそろえてのせる。残りの食パンではさみ、かるく押さえる。
POINT
手でかるく押さえることで具材がなじみ、形がくずれにくくなります。
（3）冷やして切る
1組ずつラップでしっかりと包み、冷蔵庫で30分ほど冷やす。ラップをしたまま、すべてのサラダチキンを半分に切るように、横半分に切る。
彩り豊かな断面が、お弁当の時間をいっそう楽しくしてくれるサンドイッチ。春のお出かけに、気分が上がる一品を添えてみてください。