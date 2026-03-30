記事ポイント2026年6月1日付でリープ株式会社の完全子会社化が予定されており、事業は継続専門資格教育とインストラクショナルデザインの融合により、資格取得から現場実践力向上へ支援範囲が拡大さらに同年6月1日付でリープ株式会社の完全子会社となり、両社の強みを組み合わせた新たな人材育成体制へと移行します。高度な専門教育コンテンツと科学的な研修設計を融合させることで、単なる資格取得を超えた現場実践力の向上を実現