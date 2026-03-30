タレントの鈴木紗理奈（48）が30日までに自身のインスタグラムを更新。“大人の思春期”について言及。自身の身体の症状についても告白した。【写真】「女として終わってしまうのかとか…」鈴木紗理奈、近況ショット「#大人の思春期 はじまりました」と“祝”マークの絵文字を添えて投稿。「色んなものから解放されてやっと1人の人間として生きていける」「最高の時期を迎えたので自分の人生全力で楽しみます」とつづった。