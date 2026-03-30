円「売られ過ぎ」局面で始められた円買い介入＝2022年、2024年 日本の通貨当局は、2022年と2024年に米ドル売り・円買い介入を断続的に行った。このうち、2022年の最初の介入は9月22日に行われたが、この直前のCFTC（米商品先物取引委員会）の投機筋の円ポジションは8万枚の売り越し（米ドル買い越し）だった（図表1参照）。また、2024年の介入開始は4月29日で、この直前の円売り越しは17万枚だった。【図表1】米ドル／円とCFTC統