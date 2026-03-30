東京メトロは、全駅でホームドアの整備を完了した。線路内への転落事故や列車との接触防止を目的として整備を進め、3月26日の東西線原木中山駅での供用開始をもって、全180駅へ設置を完了した。東京メトロは、南北線駒込〜赤羽岩淵駅間を開業した1991年11月、日本の地下鉄として初めてホームドアを導入した。2017年6月に全路線へのホームドアの設置計画を発表していた。ホームドアの設置には、ホームドアの重量に耐えられるように