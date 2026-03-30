ワンコにオムツをはかせたら、なんとかして脱ごうと頑張り始めて…？ワンコが考えたまさかの作戦に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破しています。 【動画：病院に行くため『オムツ』を履いた犬→想像以上に嫌がって…脱がせてもらうための『最終手段』】 ワンコにオムツをはかせたら… YouTubeチャンネル「ペコビーたん」に投稿されたのは、ビーグルの「ペコ」ちゃんにオムツ