ワンコにオムツをはかせたら、なんとかして脱ごうと頑張り始めて…？ワンコが考えたまさかの作戦に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破しています。

【動画：病院に行くため『オムツ』を履いた犬→想像以上に嫌がって…脱がせてもらうための『最終手段』】

ワンコにオムツをはかせたら…

YouTubeチャンネル「ペコビーたん」に投稿されたのは、ビーグルの「ペコ」ちゃんにオムツをはかせた時の様子です。

この日、外出前にオムツをはかせようとしたら、ペコちゃんは嫌がって暴れ始めたそう。しばらく飼い主さんVSペコちゃんの攻防戦が繰り広げられた後に、なんとかオムツの装着に成功。さっそくペコちゃんをキャリーケースに入れて、出発しようと思ったら…？

まさかの行動に爆笑

ペコちゃんは「やだ！」と抵抗して、オムツをチラ見したそう。さらに何度もおしりの方を振り向き、オムツを噛んで外そうとしたとか。しかしオムツまでお口が届かなくて、その場でぐるぐる回ってしまいます…。

どうしてもオムツを脱ぎたいので、最終手段を使うことにしたペコちゃん。なんと先ほど排泄を済ませたばかりだというのに、「こうなったらウンチしてやる～っ」と体を丸めて踏ん張り始めたのです！

オムツを汚せば脱がせてもらえると理解している賢さには感心しますが、まさかの作戦と全力で踏ん張る姿が面白くて、笑わずにはいられません。

ワンコの作戦勝ち！

飼い主さんは「そんなに頑張らなくても…」と呆れながら様子を見ていたのですが、一応オムツをチェックしてみたそう。すると少しウンチが出て汚れていたため、ペコちゃんの思惑通りにオムツを外すことになってしまったとか。

飼い主さんにはもう1回オムツをはかせるという選択肢もあったのですが、心が折れてしまったので、結局オムツ無しで外出することに。見事な作戦勝ちでオムツから解放され、大満足のペコちゃんなのでした。

この投稿には「可愛いすぎです笑」「たくましいｗ」「やられましたね」「実力行使によって外させるとは、すごいこと覚えちゃったね～」「便通まで操れるように…さすがですｗ」といったコメントが寄せられています。

ペコちゃんの可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ペコビーたん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ペコビーたん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。