【悪質クレーマーを見抜く】危険な「ひと言」、ダントツ1位は？悪質クレーマーは、こちらが一度譲ると、次はもっと強い要求を突きつけてきます。厄介なのは、単なる思い込みの強い客と見分けがつきにくいことです。現場が消耗する前に知っておきたい、危険なフレーズの見抜き方と、毅然と線を引く対応を紹介します。そこで参考にしたいのが、接客現場での「とっさの対応のコツ」をまとめた一冊『クレームは「最初の30秒」で9割解決