イラン最高指導者イラク国民および宗教指導者らに感謝の意を表す イラン最高指導者モジタバ・ハメネイ師はイラクの国民および宗教指導者らに感謝の意を表した。 イラク・イスラム革命最高評議会（SCIRI）指導者ハキム師は、イランとイラクは米国イスラエルによる侵略に関する情勢および攻撃を阻止するための外交的努力について協議したと述べた。イランの強固さと侵略に立ち向かい、打ち負かすことへの強い自信を確認。