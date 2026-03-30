PNA-RCA01 Rhodium ユキムは、YUKIMU SUPER AUDIO ACCESSORYシリーズの新製品として、オーディオ機器のRCA端子に接続することで音質を改善する「PNA-RCA01 Rhodium」を4月中旬より発売する。価格は5.5万円。 長年国内メーカーでエンジニアとして音声回路設計に携わってきた山粼雅弘氏が設計した“ノイズ吸引アタッチメント”の新モデル。2000年発売のPNA-RCA01の後継モデルとして発売する。