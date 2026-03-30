生島峰至氏が推奨…「骨盤前傾」の理想の構えを作るスクワットドリルバッティングにおいて、最初の一歩である“構え”は非常に重要だ。駆けっこと同じで、スタートの形が良くなければ加速もできず、良いスイングには繋がらない。大阪桐蔭高時代に通算33本塁打を放つなど甲子園でも活躍し、現在ベースボールアドバイザーとして多くの少年野球選手を指導している生島峰至さんは、小・中学生に多い「肩周りや首周りに力が入ってしま