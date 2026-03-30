生島峰至氏が推奨…「骨盤前傾」の理想の構えを作るスクワットドリル

バッティングにおいて、最初の一歩である“構え”は非常に重要だ。駆けっこと同じで、スタートの形が良くなければ加速もできず、良いスイングには繋がらない。大阪桐蔭高時代に通算33本塁打を放つなど甲子園でも活躍し、現在ベースボールアドバイザーとして多くの少年野球選手を指導している生島峰至さんは、小・中学生に多い「肩周りや首周りに力が入ってしまう」という悩みを解決し、下半身の力を効率よく伝える構えを作るスクワットドリルを提唱している。

理想的な構えを作る鍵は、骨盤を前傾させて立たせることにある。「姿勢よく構えなさい」と指示すると、子どもたちは肩周りや首周りに力が入りがちだが、骨盤を正しく立たせることができれば、自然と肩甲骨が閉まり、無駄な力みが抜ける。「（重い）段ボールを持つ時と同じ」と生島さんが言うように、肩甲骨が閉まると腕は自然に体の近くに位置するため、最も力を発揮しやすい準備が整うのだ。この下半身と上半身の連動性を理解することが、鋭い打球を生む第一歩となる。

その感覚を養うための練習が「スクワットドリル」だ。まずバットを横にして両手で持ち、胸の前で保持する。両肘は体の横につけた状態が基本。そこから、お尻をグッと後ろに出すようにして、骨盤の前傾をキープしたまま重心を下げていく。ポイントは、つま先よりも膝が前に出ないこと。お尻を後ろに引くことで、力を溜めるべき臀筋やハムストリングスに体重が乗る感覚を掴める。

お尻を引く分、上体を前に傾けることがポイントだ。これにより、かかと体重になるのを防ぐことができる。また、重心を下げる時に膝が内側に入ってしまうと力が逃げるため、膝は常につま先と同じ方向に向けておく。肘が体から離れて前に出てしまうと、肩甲骨が開いて骨盤も寝てしまうため、腕の位置にも注意を払わなければならない。重心が下がるのと同時に腕が前に出てしまうのは、肩甲骨が開き、力が分散して飛距離を損なうNG例だ。

生島さんのスクールでは、打撃練習の待ち時間に選手たちが自らこのスクワットを繰り返し、打席に入るという。この動作を3、4回繰り返してから構えを作ることで、下半身主導のフォームが体に染み込んでいく。最初のスタートである構えが良ければ、その後のスイング軌道も自ずとスムーズになる。正しい構えを習慣化し、自分の体が最も力を発揮できるポジションを実感できれば、バッティングの精度と力強さは劇的に向上するはずだ。（First-Pitch編集部）