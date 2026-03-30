記事ポイント韓国の国民的歌手ソン・シギョンがアイスショーに初出演シンガーソングライター家入レオが2年ぶりに登場ミラノ五輪メダリストら豪華スケーター陣と共演 『Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』の第1弾出演アーティストとして、ソン・シギョンと家入レオの出演が決定しています。第1部には「韓国バラードの皇帝」と称される韓国の国民的歌手ソン・シギョンが初めてアイスショーへ登場し、第2部にはシンガーソングラ