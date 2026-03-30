※本稿は映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』のネタバレを含みます。未鑑賞の方はご注意ください。 山粼賢人が主演を務める『ゴールデンカムイ』の実写映画第2弾となる「網走監獄襲撃編」が3月13日に公開された。週末3日間で動員24万6900人、興収3億6800万円を記録。興行収入約30億円の大成功を収めた前作と変わらぬ勢いを見せている。 【画像】『南国少年パプワくん』柴田亜美による『ゴールデ