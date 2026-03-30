ハロー！プロジェクトのアイドル・Juice=Juiceのリーダー・段原瑠々(24)が29日、自身のインスタグラムを更新し、同日に神戸市のハーバーランド・スペースシアターで、シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」のリリースイベントを行ったことを報告した。同曲は、YouTubeのショート動画やTikTokなどで話題となり、SNS関連動画再生