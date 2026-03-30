ハロー！プロジェクトのアイドル・Juice=Juiceのリーダー・段原瑠々(24)が29日、自身のインスタグラムを更新し、同日に神戸市のハーバーランド・スペースシアターで、シングル「四の五の言わず颯（さっ）と別れてあげた／盛れ！ミ・アモーレ」のリリースイベントを行ったことを報告した。同曲は、YouTubeのショート動画やTikTokなどで話題となり、SNS関連動画再生回数が約4億回となるなど盛り上がっている。発売は2025年10月8日だが、感謝の意味も込めて約半年後の“追いアモ”イベントとなった。



【写真】上から下まで人だらけ！会場はファンでいっぱい

段原は「たくさんの方にお越しいただき、お見送り会でうれしい言葉もたくさんいただいて、心がほかほかです 来てくださったみなさん本当にありがとう!!」と感謝した。フロアが人でいっぱいになった画像も掲載。ステージ側からのアングルでは地下2階、地上4階までファンが詰めかけていることが分かる。同所のイベントでは異例の動員となった。



段原は「みなさんのおかげで素敵な景色が見れたよ また会いましょう!!」と感激だった。さらに「イベントの合間にてりたまチャンスしたよ」とコメントし、グループ最年少・林仁愛(はやし・にいな＝14)とマクドナルドの「コク旨かるび焼肉風てりたま」を食べたことも伝えた。



Juice=Juiceはマクドナルドの「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」のWebCMに起用され「盛れ！ミ・アモーレ」の替え歌バージョンを披露。さらに現在「コク旨かるび焼肉風てりたま」でも同様にWebCMに登場している。



4月17日に名古屋からスタートする春ツアーのファイナルは5月27日、横浜市の「ぴあアリーナMM」で開催されるが、急きょ同26日にも追加公演が決定。ファイナルは2日連続公演となった。きょう3月30日にはTBS系「CDTVライブ!ライブ!」、4月3日にはテレビ朝日系「『ミュージックステーション』DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル」、同4日にはNHK「Venue101」に出演する。



（よろず～ニュース編集部）