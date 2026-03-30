昨年の都大路１区区間賞で学法石川高の初優勝に貢献した増子陽太 photo by Kyodo News前編：増子陽太（学法石川高→早大）インタビューさまざまなスポーツで"黄金世代"などと称される世代が存在するが、新シーズンの陸上長距離界の大学ルーキーたちもまた、そう呼ばれるポテンシャルを持つ選手たちがずらりと揃っている。そのなかでも"世代ナンバーワン"の呼び声が高いのが、早稲田大に入学する増子陽太（学法石川高・福島）だ。中