【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の北村匠海が主演を務めるフジテレビ系『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21時〜／4月13日スタート）のポスタービジュアルが完成。主題歌はVaundy書き下ろしの新曲『イデアが溢れて眠れない』に決定した。【写真】フジ4月期月9主題歌務める人気歌手◆「サバ缶、宇宙へ行く」ポスタービジュアル完成地球に足をつけながら宇宙に立つ構図の中、北村演じる朝野が掲げる『サバ缶、宇宙へ行く』のタイト