北九州市が桜の開花を発表して初めての週末となった28日、「桜まつり」が開かれている小倉城（小倉北区）の周辺は多くの花見客でにぎわった。まつり会場には飲食の露店が並び、大道芸などの催しも実施。天守閣や桜を背景に、アニメのキャラクターのコスプレ姿で写真撮影を楽しむ人たちもいた。広島市から訪れた会社員の女性（56）は「とてもすてきで、いい気分転換になる。春を感じますね」と笑顔で話した。市は天守閣前にあ