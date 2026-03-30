会社の将来性に見切りをつける瞬間は人それぞれだが、経営トップの古臭い方針を目の当たりにした時は一気に冷めそうだ。投稿を寄せた山口県の40代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収350万円）は、以前勤めていた印刷会社でのエピソードを書いている。（文：長田コウ）女性は当時、紙媒体に限界を感じ、「デジタルメディアやWEBについて自主的に学び、スキルアップ」を目指していたそう。「この会社に未来はないなと悟