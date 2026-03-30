会社のためにトラブルを収束させたのに、その努力を全否定するような言葉を突きつけられたら、やる気も失せる。投稿を寄せた40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収850万円）は、IT企業で起きた「法令違反」をめぐる代表の暴論に、働く意欲を完全に失ってしまった。男性の職場では、公的機関から何度か法令違反を指摘されていた。そのたびに男性が社内外の対応に奔走し、なんとか問題を収束させてきたが、代表の意識