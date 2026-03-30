コンビニのトイレを何も買わずに利用するのはありなのか――。やりたい放題の客に現場からは悲鳴の声も。投稿を寄せた神奈川県の女性（70歳〜）は、現役のコンビニ店員だ。業務の合間を縫って「トイレは業務中でもほぼ3時間おきに清掃しております」と、清潔な環境を保つ努力を続けているが、その苦労をぶち壊すような利用者が後を絶たないようだ。（文：長田コウ）「毎日トイレだけを使用する方は論外です」ほとんどの客は、一声