「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）総力戦を制した試合後、阪神・藤川球児監督の声は枯れていた。「開幕戦前、束になって戦うと伝えた。全員が束になってくれたことに満足しています」。興奮冷めやらぬままカメラの前に立った。今季、１２球団最多の１２得点。開幕カードでは９６年４月６日の対戦以来、宿敵に３０年ぶりの大勝を飾った。１勝１敗で迎えた第３戦。指揮官の予想通りに熱戦となった。二回１死一塁。伏