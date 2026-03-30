日本マクドナルドは、ランチセット「ひるまック」のアンバサダーとして、昨年に引き続き妻夫木聡と、新たに高石あかり（高＝はしごだか）を起用。4月6日より、新TVCMを年間を通して展開していく。【画像】期間限定「ひるまック」Xキャンペーン（詳細）「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」、「てりやきチキンフィレオ」、「フィレオフィッシュ」の5つの人気の定番セット