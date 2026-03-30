妻夫木聡＆高石あかり、CM初共演 平日昼限定マクドナルド「ひるまック」、期間限定キャンペーン実施
日本マクドナルドは、ランチセット「ひるまック」のアンバサダーとして、昨年に引き続き妻夫木聡と、新たに高石あかり（高＝はしごだか）を起用。4月6日より、新TVCMを年間を通して展開していく。
【画像】期間限定「ひるまック」Xキャンペーン（詳細）
「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」、「てりやきチキンフィレオ」、「フィレオフィッシュ」の5つの人気の定番セットが平日ランチタイム（10：30〜14：00）限定で60円以上得になる600円台で楽しめる。販売開始から累計2億セット※を突破した。また、プラス100円で「マックフライポテト」と「ドリンク」をMサイズからLサイズに増量できる。
妻夫木と高石は、CM初共演。衝撃的なおトクさにパニックに陥る男性と、正体不明の謎の女性役として登場する。2人の関係性は一体何なのか、迫りくる恐怖やミステリアスな雰囲気が漂う、緊迫感あふれる内容となっており、まるで映画作品の予告編を見ているかのような一風変わった引き込まれるTVCMとなっている。
なお4月6日から9日までの4日間、Xのリプライで当たる「平日お昼がおトク！ひるまック」キャンペーンを実施する。
※2022年3月22日〜2025年12月31日までの期間の平日かつ10：30〜14：00の注文数から算出。
【画像】期間限定「ひるまック」Xキャンペーン（詳細）
「ひるまック」は、「てりやきマックバーガー」や「ビッグマック」、「ダブルチーズバーガー」、「てりやきチキンフィレオ」、「フィレオフィッシュ」の5つの人気の定番セットが平日ランチタイム（10：30〜14：00）限定で60円以上得になる600円台で楽しめる。販売開始から累計2億セット※を突破した。また、プラス100円で「マックフライポテト」と「ドリンク」をMサイズからLサイズに増量できる。
なお4月6日から9日までの4日間、Xのリプライで当たる「平日お昼がおトク！ひるまック」キャンペーンを実施する。
※2022年3月22日〜2025年12月31日までの期間の平日かつ10：30〜14：00の注文数から算出。