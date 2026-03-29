タレントの板野友美が3月29日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。ヤクルトスワローズの左腕エースである夫・高橋奎二投手と、4歳になった愛娘との微笑ましい「プレゼント事情」を明かし、スタジオを温かな空気に包んだ。【映像】板野が感激したプレゼント番組内の「秘密の匿名アフタヌーンティー」コーナーで、パパを育児の「チーム」に引き込む方法が議論される中、板野は夫の意外な家庭的な一面を披露した。視聴者からの