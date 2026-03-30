◇フィギュアスケート世界選手権最終日（2026年3月28日チェコ・プラハ）佐藤が五輪を再現した。4回転ルッツなど全てのジャンプを決め、スピンも最高難度レベル4でそろえた。SP9位から銅メダルを獲得した五輪のようにメダル圏外の4位からフリーで巻き返し。世界選手権では初の表彰台となり「いい形で締めくくれた」と喜んだ。五輪後は不調に悩んだが、趣味のサウナなどオンオフを切り替えて準備してきた。「満足できる演技