ホンダは27日、SUVモデル「ZR-V」を一部改良して発売し、特別仕様車「CROSS TOURING」も追加した。【こちらも】マツダ、SUV「CX-60」「CX-80」を改良ラインアップも刷新2023年4月に日本で発売されたZR-Vは、スマートかつエレガントな見た目が特徴だ。さらに上質かつ爽快感のある走りも、ユーザーから高く評価されている。今回の改良では、パワートレーンを「e:HEV」に統一。これはホンダの2モーターハイブリッドシステムで