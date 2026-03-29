Image: Shutterstock 火星移住が現実味のある計画として語られる昨今。皆さんは地球以外の惑星で暮らすことをリアルに想像していますか？ 私はさまざまなSF映画を見ながら、「やっぱり地球に住み続けたいなぁ…」と思っています。だって快適じゃなさそうなんですもん。そんな私の考えを後押しするような記事が、IFLSにアップされていました。進化生物学者のスコット・ソロモン氏が著書『Beco