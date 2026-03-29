足立翼（蒔田彩珠）（C）TBS TBS系日曜劇場『リブート』の最終話が3月29日に放送され、メインキャストの蒔田彩珠演じる若手刑事・足立翼が、物語の結末を左右する重要な役割を果たした。（※ネタバレあり）ドラマ『リブート』は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩(鈴木亮平）の顔