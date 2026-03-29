

足立翼（蒔田彩珠）（C）TBS

TBS系日曜劇場『リブート』の最終話が3月29日に放送され、メインキャストの蒔田彩珠演じる若手刑事・足立翼が、物語の結末を左右する重要な役割を果たした。（※ネタバレあり）

ドラマ『リブート』は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩(鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”

蒔田が演じた足立翼は、警視庁捜査一課・儀堂班に所属し、主演の鈴木亮平演じる儀堂歩を最も近くで支える存在だ。最終回では、逃走中の早瀬（儀堂）から「店に踏み込め」という指示を受け、指名手配犯の言葉に困惑しながらも、自らの「刑事の正義」を信じて行動に出た。

ハヤセ洋菓子店に乗り込んだ足立は、警棒を手に闇バイトの集団を見事に制圧。しかし、背後から同僚の刑事・寺本（中川大輔）に襲われ倒れ込むという、衝撃の裏切りに遭うシーンも描かれた。スパイであった寺本の凶行により窮地に陥るが、間一髪で駆けつけた早瀬によって家族は救われ、足立は自らの手で寺本に手錠をかけた。

事件解決後、足立は自首した夏海（戸田恵梨香）も連行するが、早瀬の願いを聞き入れ、彼女を病院へと送り届ける温情を見せた。儀堂の正体が早瀬であると気づきながらも、最後までその正義を信じ抜いた足立の姿勢が、結果として早瀬家を救う土壇場での逆転劇を導いたといえる。

子役時代から培われた高い演技力で知られる蒔田は、本作においても、鋭い勘と真っ直ぐな正義感を併せ持つ若手刑事を好演。緊迫したアクションシーンから、刑事としての葛藤を抱える繊細な表現まで、物語の「重大な鍵」としての存在感を最後まで放ち続けた。