「桜花賞・Ｇ１」（４月１２日、阪神）ＪＲＡは２９日、春の牝馬クラシック第１弾の登録馬を発表した。チューリップ賞を制したタイセイボーグが戦線離脱、フィリーズＲを勝ったギリーズボールが登録を見送ったが、昨年の最優秀２歳牝馬に輝いた阪神ＪＦの勝ち馬スターアニス、デイリー杯クイーンＣを快勝したドリームコア、チューリップ賞で優先出走権を獲得したナムラコスモス、アランカールなどがスタンバイ。エルフィンＳ