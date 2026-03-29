Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴の新曲『催し』が、報道番組『news zero』（日本テレビ系）の新テーマ曲に決定した。同番組内での初オンエアは3月30日。同日から平日の朝と夜を“ミセス”が彩る特別な日々が始まる。【写真】ミセスメンバーとの密会をキャッチされた人気ガールズグループのメンバーというのも、3月30日はNHK連続テレビ小説『風、薫る』の放送開始日でもある。朝も夜もミセス主題歌はMrs. GREEN APP