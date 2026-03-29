Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴の新曲『催し』が、報道番組『news zero』（日本テレビ系）の新テーマ曲に決定した。同番組内での初オンエアは3月30日。同日から平日の朝と夜を“ミセス”が彩る特別な日々が始まる。

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というのも、3月30日はNHK連続テレビ小説『風、薫る』の放送開始日でもある。

朝も夜もミセス

主題歌はMrs. GREEN APPLEの『風と町』。偶然にも3月30日に、ファンにとってはうれしいニュースが重なった。

朝は朝ドラの主題歌、夜は報道番組のテーマ曲と、同一アーティストの楽曲が一日を通して流れる異例の展開に、ファンからは歓喜の声が上がっている。

《朝から晩までミセス祭り！うれしすぎる！》

《朝も夜も！ なんて素敵な毎日》

《3/30から毎日が楽しみになりそう 新曲早く聞きたいな〜》

大森自身もXで《3/30から 朝は「風と町」夜は「催し」。うふふふ〜》と投稿し、喜びをあらわにした。

「ほかにも、4月6日からは冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系、毎週月曜夜9時〜）がスタートします。Mrs. GREEN APPLE初の全国ネット冠番組で、メンバーがMCを務めながらアーティストやタレントとのコラボ、企画バラエティーに挑戦する番組になっています」（ネットニュースライター）

もともと高い人気を誇り、既に各方面から引っ張りだこのMrs. GREEN APPLE。ファンの推し活はさらに忙しくなることが予想される。

ミセスをきっかけに朝ドラ、ニュース視聴

「朝ドラと『news zero』は毎週月曜から金曜、『テレビ×ミセス』は月曜日の放送です。そして、月曜日の夜はMrs. GREEN APPLEがパーソナリティを務めるラジオ番組『ミセスLOCKS!』の放送日でもあります。3月から4月にかけてJAM'S（ファンの名称）は月曜日が特に忙しくなりそうですね」（前出、ネットニュースライター）

嬉しい悲鳴状態のJAM'S。中には、

《3/30からは早起きして朝ドラ見て、夜更かししてnews zeroもちゃんと見なければ》

《普段はニュースも朝ドラも見ないけどミセス目当てで見始めようと思います》

と、ミセスきっかけで番組を見るという人もいるようだ。

「Mrs. GREEN APPLEはファン層が幅広いことで有名。親子連れのファミリー層から学生、40、50代の中年層まで。バンドには珍しく、老若男女にファンがいます。そのため、中には朝ドラやニュース番組をあまり見ない層も。しかし、“ミセスの音楽が聴けるなら”というのがきっかけで、番組を見てみようという人も多いようです」（前出、ネットニュースライター）

絶大な影響力を持つMrs. GREEN APPLE。3月30日も朝から晩まで“ミセス祭り”となりそうだ。