鈴木実貴子ズが、2025年に開催した東京・下北沢 SHELTERでのライブ映像全編を、4月4日21時にYouTube でプレミア公開することを発表した。プレミア公開後は1週間限定でアーカイブ配信される。今回公開されるのは、昨年6月28日に東京・下北沢 SHELTER で開催されたアルバム『あばら』のリリースツアーファイナルのライブ映像全編。なお、昨年発売されたインディーズ時代の楽曲を再録したミニアルバム『瞬間的備忘録』には、ライブ当