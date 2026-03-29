“GACKTからの着信”が話題に。ひろゆき、川上量生らがあえて今“国産SNS”を立ち上げたワケ
2ちゃんねるにニコニコ動画など“中年の青春”を彩ったコンテンツを手がけたレジェンドが再集結し、新たなSNSを発表した。海外勢が圧倒的に強いなか、なぜ今“国産SNS”を立ち上げたのか。その思惑を川上量生＆ひろゆきに直撃！
◆豪華だけど年齢層が高めな主要メンバー
3月18日にリリースされた新サービス「POPOPO」は、“カメラのいらないテレビ電話”がコンセプトのサービスだ。ユーザーはアバターを使ったメタバース空間で音声コミュニケーションを楽しむことができる。川上量生氏が発起人となり、運営会社にはひろゆき氏のほか、GACKT氏、庵野秀明氏ら「なぜこの人が？」という人物まで取締役に名を連ねている。
確かに錚々たるメンバーだが、ひとつ疑問が……。それは主要メンバーに若者が不在なこと、語弊を覚悟でいえば、おじさんしかいないことだ。SNSといえば若者にヒットしなければ生き残れない世界。フェイスブックで天下を取ったマーク・ザッカーバーグも創業当時は若者。そのような状況のなか、おじさん主導の国産SNSに、どのような勝機があるのか？
ひろゆき「単純に川上さんに女性や若い友達が少なくて、圧倒的におじさん＆男性率が高くなっただけなんじゃないかな(笑)。このプロジェクトは僕や庵野秀明監督、GACKTさんって、みんな川上さんの知り合いや友達が中心。ただ、川上さんの人生の集大成プロジェクトという意義もあるので、それでいいかなと」
川上「ひどい言い方ですけど間違いではない。何よりも、昔からの素晴らしいメンバーでやりたかったのは正直ありますしね」
◆若者向けのPRは「まだ無視している」
気になるのは、サービス開始前はネット上を中心に、中年ユーザーの期待感ばかりが先行していたことだ。
川上「それは年配層に話題になるようにしたからですよ。サービス継続にはビジネスでの収益が必須。そして課金をするのは年配のアーリーアダプター層だから、マネタイズが成功するかは、むしろその世代に来てもらえるかにかかっているわけです」
ただ、インスタグラムにせよTikTokにせよSNSは若者の利用者が増えることで相乗的に話題も広がるサービス。若者の利用は鍵だが、川上氏は「若い人向けのプロモーションはちょっと無視でいいかな」とバッサリ。
川上「そもそも新しいサービスは『とりあえず触ってみよう』って若い人は自然と使うんですよ。だから時間がたてば若い人は増えるに決まっている。難しいのは年上です。年をとると徐々に新しいものは使わなくなるし、若い人が使うSNS『BeReal.』とかも年配の人はほぼ使っていませんよね。だから全然マネタイズはできていないと思う。そうはなりたくないから」
ただ、POPOPOのサービス内容は音声通話。XやインスタグラムのようなSNSとは少し毛色が違うが、なぜこのような仕様にしたのか？
川上「僕は今、“でっかいニッチ”を探しているんですよ。ネットの登場で手紙はメール、テレビはネット動画へとトランスフォームしたけど、音声だけはネットでのマージアップができなかった。MSNメッセンジャーやスカイプ以降、通話はLINEやWhatsAppの“おまけ”に成り下がったわけですよ。でも、もともとマーケットは巨大。だから音声に進化を持ち込めば、単体のアプリケーションとして成立するんじゃないかと」
実際に川上氏は「スマホのスピーカーで通話するときはスマホをテーブルに置きっぱなしにするけど画面を見ない。POPOPOもその使い方でいいと思う」と言いきる。もっと言えば、VRのアバターですら「おまけにすぎない」ということだ。
川上「今までのサービスって、必ず操作させたりカメラで認識させたりと“ハードル”がありましたよね？ だからダメだった。電話とまったく同じ操作性でそれ以上は何もしなくていい。けれども“プラスアルファがある”という考え方から設計しているんです」
◆豪華だけど年齢層が高めな主要メンバー
3月18日にリリースされた新サービス「POPOPO」は、“カメラのいらないテレビ電話”がコンセプトのサービスだ。ユーザーはアバターを使ったメタバース空間で音声コミュニケーションを楽しむことができる。川上量生氏が発起人となり、運営会社にはひろゆき氏のほか、GACKT氏、庵野秀明氏ら「なぜこの人が？」という人物まで取締役に名を連ねている。
ひろゆき「単純に川上さんに女性や若い友達が少なくて、圧倒的におじさん＆男性率が高くなっただけなんじゃないかな(笑)。このプロジェクトは僕や庵野秀明監督、GACKTさんって、みんな川上さんの知り合いや友達が中心。ただ、川上さんの人生の集大成プロジェクトという意義もあるので、それでいいかなと」
川上「ひどい言い方ですけど間違いではない。何よりも、昔からの素晴らしいメンバーでやりたかったのは正直ありますしね」
◆若者向けのPRは「まだ無視している」
気になるのは、サービス開始前はネット上を中心に、中年ユーザーの期待感ばかりが先行していたことだ。
川上「それは年配層に話題になるようにしたからですよ。サービス継続にはビジネスでの収益が必須。そして課金をするのは年配のアーリーアダプター層だから、マネタイズが成功するかは、むしろその世代に来てもらえるかにかかっているわけです」
ただ、インスタグラムにせよTikTokにせよSNSは若者の利用者が増えることで相乗的に話題も広がるサービス。若者の利用は鍵だが、川上氏は「若い人向けのプロモーションはちょっと無視でいいかな」とバッサリ。
川上「そもそも新しいサービスは『とりあえず触ってみよう』って若い人は自然と使うんですよ。だから時間がたてば若い人は増えるに決まっている。難しいのは年上です。年をとると徐々に新しいものは使わなくなるし、若い人が使うSNS『BeReal.』とかも年配の人はほぼ使っていませんよね。だから全然マネタイズはできていないと思う。そうはなりたくないから」
ただ、POPOPOのサービス内容は音声通話。XやインスタグラムのようなSNSとは少し毛色が違うが、なぜこのような仕様にしたのか？
川上「僕は今、“でっかいニッチ”を探しているんですよ。ネットの登場で手紙はメール、テレビはネット動画へとトランスフォームしたけど、音声だけはネットでのマージアップができなかった。MSNメッセンジャーやスカイプ以降、通話はLINEやWhatsAppの“おまけ”に成り下がったわけですよ。でも、もともとマーケットは巨大。だから音声に進化を持ち込めば、単体のアプリケーションとして成立するんじゃないかと」
実際に川上氏は「スマホのスピーカーで通話するときはスマホをテーブルに置きっぱなしにするけど画面を見ない。POPOPOもその使い方でいいと思う」と言いきる。もっと言えば、VRのアバターですら「おまけにすぎない」ということだ。
川上「今までのサービスって、必ず操作させたりカメラで認識させたりと“ハードル”がありましたよね？ だからダメだった。電話とまったく同じ操作性でそれ以上は何もしなくていい。けれども“プラスアルファがある”という考え方から設計しているんです」