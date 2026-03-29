3月27日 公開 「葬送のフリーレン」第3期 黄金郷編のティザービジュアル アニメ「葬送のフリーレン」第3期 黄金郷編のティザービジュアルが公開されている。 3月27日に第2期の最終話が放送され、これに合わせて第3期のティザービジュアルが公開となった。魔族の黄金郷のマハトが大きく描かれたビジュアルになっていることが確認できる。2027年10月より日本テレビ系での放送