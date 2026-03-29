アニメ『刃牙道』スペシャルステージが29日、東京ビッグサイトで行われた『AnimeJapan 2026』にて開催され、島崎信長（バキ役※崎＝たつさき）、内田直哉（本部以蔵役）、江口拓也（花山薫役）が登壇した。【画像】覇気やばすぎ！『刃牙道』第2クールティザーPV場面カットMCの呼び込みでキャスト陣が“闘技場”さながらに登場。島崎は範馬刃牙のトリケラトプス拳を披露し、内田は宮本武蔵の構え、さらに江口は花山薫の力強い