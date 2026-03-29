◇ナ・リーグドジャース3―2ダイヤモンドバックス（2026年3月28日ロサンゼルス）ドジャースが劇的な逆転勝利で開幕3連勝を収めた。1―2の8回に、この日31歳の誕生日を迎えたウィル・スミス捕手が逆転2ランを放ち、最終回は守護神のエドウィン・ディアス投手（32）が最終回を締めた。2日連続でセーブを記録し、開幕3連勝に貢献した右腕は試合後、NHK―BSのインタビューに応え、充実感と移籍後の心境について語った。1―2