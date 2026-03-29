Intelは開発コードネーム「Panther Lake」のノートPC向けSoC「Core Ultraシリーズ3」を投入した。Intel 18Aで製造、Pコア、Eコア、NPUとも強化と見どころ満載だが、恐るべき進化を遂げたのは内蔵GPUだ。マルチフレーム生成に対応することで、AAA級タイトルも快適に遊べるようになった。ここでは、その性能に迫りたい。Core Ultra X9 388Hを搭載するASUSの「Zenbook DUO UX8407AA」。価格は499,800円AAA級ゲームも遊べる？ Panther