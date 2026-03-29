◇パ・リーグ日本ハムーソフトバンク（2026年3月29日みずほペイペイD）日本ハムの有原航平投手（33）が29日、ソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）に先発登板。2回にホームベース上で田宮裕涼捕手（25）と交錯するハプニングがあり、球場は静まり返った。2回2死三塁、カウント1−2からの4球目、有原のチェンジアンプはワンバウンド。暴投となり、三塁走者・川瀬は本塁に突入した。ベースカバーに入ろうとした有原は川